Facebook заблокировал Декларацию независимости США за разжигание ненависти

Facebook по ошибке посчитал разжигающим ненависть сообщение, в котором содержалась цитата из Декларации независимости США, и удалил его. Об этом сообщил телеканал CNN.

Выдержки из документа опубликовала техасская газета Liberty County Vindicator в связи с Днем независимости США, который американцы отмечают 4 июля. Одно из сообщений было удалено системами социальной сети. Издание уведомили о том, что публикация нарушила запрет на размещение материалов, разжигающих ненависть.

Сотрудники газеты рассказали, что позже представители Facebook поняли свою ошибку и принесли извинения. Редактор издания Кейси Стиннет пояснил, что, вероятно, выдержку из Декларации независимости ошибочно признали ксенофобской, так как в ней говорится о «безжалостных дикарях-индейцах».