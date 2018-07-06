Россия и ОАЭ подписали соглашение о безвизовом режиме

Соглашение об отмене визового режима между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами подписала межправительственная комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Заседание прошло в Казани. Председательствовали в комиссии российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зайда аль-Нахайян.

Помимо визового вопроса, обсуждались такие темы, как торгово-экономическое сотрудничество и инвестиции, авто- и авиапромышленность, металлургия и энергетика.

По словам Мантурова, которые передает РИА Новости, безвизовый режим создаст благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения потока туристов в обеих странах.

Между тем в ОАЭ тщательно следили за проходящим сейчас в России чемпионатом мира по футболу. Перед первым матчем турнира знаменитый дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвета российского триколора.