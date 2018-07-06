Комиссия по ядерной сделке приняла решение сотрудничать с Тегераном

Совместная комиссия по выполнению иранской ядерной сделки пришла к решению о развитии экономического сотрудничества с Тегераном. Встреча прошла в Вене и стала первой после одностороннего выхода Соединенных Штатов из договора с Ираном. Вашингтон не принял участия в состоявшихся переговорах.

Иран и пятерка международных посредников, в числе которых Россия, Британия, Китай, Франция и Германия, подтвердили свою приверженность выполнению сделки.

Как отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, которая приняла участие во встрече в качестве ее председателя, именно укрепление экономических связей с Ираном поможет сохранить договор.

Главой российской делегации в Вене стал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Помимо участия во встрече комиссии, он также возложил цветы к памятнику советским воинам-освободителям, который накануне был осквернен черной краской, но практически сразу очищен.

Напомним, ранее Тегеран заявил о возобновлении ядерной программы в случае непредоставления Европой гарантий выполнения нескольких определенных условий. Заявление об этом сделал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По его словам, «европейцы хранили молчание», но теперь им необходимо доказать свою честность.