Путин произвел кадровые перестановки в региональных силовых ведомствах

Президент РФ Владимир Путин назначил новых руководителей управлений МВД, Следственного комитета, ФСИН в нескольких регионах. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Начальником ГУ МВД по Пермскому краю стал генерал-майор полиции Михаил Давыдов, по Камчатскому краю - полковник внутренней службы Михаил Киселев, по Ярославской области - генерал-майор внутренней службы Андрей Липилин.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области возглавит генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев, а управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД - полковник внутренней службы Александр Князев.

Также президент назначил на пять лет прокуроров нескольких регионов: в Нижегородской области - Вадима Антипова, в Удмуртской Республике - Артема Николаева, в Пермском крае - Андрея Юшманова. Денис Костенко стал северо-западным транспортным прокурором.

Руководителем главка СК по Красноярскому краю назначили генерал-майора юстиции Андрея Потапова, а полковник юстиции Сергей Сарапульцев стал главной Следственного комитета по Пермскому краю.

Должность первого заместителям главы Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК занял генерал-майор юстиции Сергей Помозов.

Путин также уволил двух сотрудников МВД: начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД полковника внутренней службы Ольгу Соленову и руководителя ГУ МВД по Воронежской области генерал-лейтенанта полиции Александра Сысоева.