Власти ДНР заявили о планах Киева использовать контингент ООН для атаки на республику

В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинское правительство намеревается привлечь контингент ООН для атаки на ДНР.

Как заявило также командование, подобные намерения лишний раз доказывают враждебность киевских властей. В свою очередь в республике предупредили командование ВСУ о том, что готовы к любому развитию событий.

«Подразделения ДНР в силах отразить любую атаку, и в случае наступления мы применим все необходимые для защиты населения средства», - передает РИА Новости заявление ДНР.

Между тем ранее Киев приступил к созданию системы территориальной обороны, которая поможет в подготовке многотысячного дополнительного резерва для вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск.