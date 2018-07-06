Власти ДНР заявили о планах Киева использовать контингент ООН для атаки на республику
Как заявило командование республики, подобные действия киевских властей лишний раз подчеркивают их враждебный настрой.
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинское правительство намеревается привлечь контингент ООН для атаки на ДНР.
Как заявило также командование, подобные намерения лишний раз доказывают враждебность киевских властей. В свою очередь в республике предупредили командование ВСУ о том, что готовы к любому развитию событий.
«Подразделения ДНР в силах отразить любую атаку, и в случае наступления мы применим все необходимые для защиты населения средства», - передает РИА Новости заявление ДНР.
Между тем ранее Киев приступил к созданию системы территориальной обороны, которая поможет в подготовке многотысячного дополнительного резерва для вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск.