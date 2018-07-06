Илон Маск предложил помощь в спасении детей в Таиланде

Американский бизнесмен Илон Маск предложил правительству Таиланда помощь в проведении операции по спасению группы школьников и их тренера из затопленной пещеры. Об этом он написал в Twitter.

«Инженеры SpaceX и Boring Co (компании, принадлежащие Илону Маску - прим. ред.) отправятся в Таиланд, чтобы узнать, можем ли мы быть полезны правительству. Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте», - говорится в сообщении.

У Маска уже есть предварительный план действий. Например, он предлагает протянуть от поверхности до того участка пещеры, где заблокированы дети, линию подачи воздуха. По мнению Маска, детей можно спасти, проложив нейлоновую трубу диаметром в один метр сквозь сеть пещер и наполнить их воздухом.

«Нужно создать воздушный туннель под водой под потолком пещеры и автоматически приспособить его к нестандартным пространствам, как, например, дыра в 70 сантиметров шириной», - посоветовал он.

Пока таиландские власти не дали официального ответа на инициативу американского предпринимателя.

Напомним, 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг в сухой день. Однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Группа оказалась заблокирована в пещере. Поиски продолжались десять дней. Дети и их тренер были найдены в четырех километрах от входа в пещеру живыми, но ослабевшими от голода.

Главным препятствием для эвакуации остаются узкие затопленные участки на пути на поверхность, которые можно преодолеть только в легководолазном снаряжении. Ситуация осложняется тем, что дети не умеют плавать. Специалисты спасательных служб Таиланда откачивают воду из пещеры уже больше десяти дней 24 часа в сутки, однако сделать путь эвакуации полностью безопасным пока не удается.

Боевые пловцы таиландских ВМС доставляют заблокированной группе баллоны с кислородом, чтобы сохранить воздух в отсеке пещеры пригодным для дыхания. Шестого июля стало известно, что один из спасателей-водолазов погиб после того, как доставил кислородные баллоны застрявшим подросткам. Он потерял сознание на обратном пути.