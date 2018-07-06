Россия ввела ответные меры на ввозные пошлины США

В Российской Федерации появились дополнительные пошлины на ряд американских товаров. Это ответная мера на введение Соединенными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия.

О введении дополнительных пошлин сообщили в Минэкономразвития. Мера коснется продукции, аналоги которой производятся в России. В частности, речь идет об отдельных видах строительно-дорожной техники и инструментов для обработки металлов и бурения пород, нефтегазового оборудования и оптоволокна.

Как сообщили в ведомстве, начальный объем пошлин составит 87,6 миллиона долларов в год - это компенсация, на которую Россия имеет право в сложившейся ситуации. Если Всемирная торговая организация решит, что американские меры не соответствуют установленным правилам, по ее решению могут быть введены сборы еще на 450 миллионов долларов.

Напомним, ранее Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий. РФ направила запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО из-за дополнительных пошлин на продукцию черной металлургии и алюминий.