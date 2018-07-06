Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с президентом США

Владимир Путин обсудил с Советом безопасности страны предстоящую встречу с главой США Дональдом Трампом. В совещании, помимо президента, приняли участие глава правительства, спикеры обеих палат парламента, руководители кремлевской администрации и силового блока. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе совещания затрагивались темы стратегической стабильности и безопасности в контексте продолжающейся подготовки российско-американского саммита, запланированного на 16 июля в Хельсинки», - сказал он.

Участники совещания не смогли проигнорировать завтрашний матч сборных России и Хорватии, который состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Собравшиеся пожелали успехов подопечным Станислава Черчесова.