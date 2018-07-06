Глава FIFA признался в любви к России

Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино рассказал, что все участники и гости турнира влюбились в Россию благодаря ЧМ-2018. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Путиным в Кремле, сообщило РИА Новости. Он добавил, что, когда человек встречает жителей и болельщиков, видит красоту Москвы и праздник футбола, он не может не влюбиться в Россию.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что праздничную атмосферу помогают создать десятки тысяч иностранных болельщиков.

Российский лидер также поделился мнением, что большинство гостей страны увезут с собой добрые воспоминания и еще не раз вернутся.

Ранее Путин заявил, что ЧМ-2018 сломал стереотипы иностранцев о России. Он отметил, что российские болельщики воспринимают иностранцев как друзей и людей «общей расширенной футбольной семьи».