Эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберпреступниками - Путин

Ущерб от хакерских атак в 2017 году по всему миру составил один триллион долларов. Об этом на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC) в Москве заявил глава РФ Владимир Путин.

Президент России добавил, что, если не принимать меры против угроз в сфере информационных технологий, потери могут быть еще больше.

«Мы убеждены, что обеспечение кибербезопасности - это государственная задача», - подчеркнул президент.

Путин пояснил, что эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберпреступниками, и призвал к выработке комплексных решений по предупреждению и пресечению правонарушений в цифровой среде.

«Масштабы киберугроз сегодня таковы, что нейтрализовать их можно только вместе, объединив усилия всего международного сообщества», - сказал глава государства.

Владимир Путин также сообщил о планах по созданию в России автоматизированной системы обмена информацией о киберугрозах. Она позволит координировать действия компаний и правоохранительных органов при реагировании на информационные атаки.