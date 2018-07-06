Если их будут спасать, они могут погибнуть - эксперт о запертых в тайской пещере детях

Эксперт по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, какой вариант по спасению запертых в таиландской пещере детей будет наиболее оптимальным.

По мнению мужчины, ситуация в данный момент складывается очень неоднозначная. Ведь для того, чтобы вывести из водного плена 13 человек, нужно иметь не только хорошее оборудование, но и профессиональные навыки для борьбы с сильным потоком.

«Ситуация неоднозначная. С одной стороны, если детей спасать, проводя через подводные коридоры, то они могут погибнуть. Подводные трассы для дайвинга - одни из самых сложных в мире, там куча узких коридоров, и если вдруг вода попадет в маску или еще куда-нибудь, может начаться паника, которая приведет к гибели. На реанимацию человека, кстати, в среднем отводится от четырех-пяти минут», - говорит эксперт.

«Самый реалистичный вариант - остаться жить в пещере на протяжении четырех-пяти месяцев. Особых проблем в этом нет, так как все необходимое пострадавшим могут доставить. Сейчас вроде бы обсуждается еще один вариант с бурением породы, но оно тоже может занять около месяца», - заявляет Алешкин.