В МВД закрыли дело о наркоторговле против матери ребенка-инвалида

Министерство внутренних дел отменило постановление о возбуждении уголовного дела о продаже психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой.

Как сообщили в МВД, проверка, проведенная руководством столичной полиции, позволила принять такое решение и отменить постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Инициатором проверки выступил лично министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев, поручивший это начальнику ГУ МВД РФ по Москве Олегу Баранову.

Также проанализированы причины, из-за которых было совершено преступление, связанное с продажей лекарственных препаратов.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура РФ взяла под контроль расследование уголовного дела о продаже психотропного препарата матерью ребенка-инвалида. Речь идет о москвичке Екатерине Конновой, которой грозила тюрьма за то, что она хотела продать через Интернет излишек лекарства, которое перестало помогать ее сыну.