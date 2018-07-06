ЧМ-2018 сломал стереотипы иностранцев о России - Путин

Президент России Владимир Путин считает, что чемпионат мира по футболу сломал стереотипы иностранцев о нашей стране.

Российский лидер считает, что за это нужно благодарить людей, которые выкладывают фото и видео с матчей и фан-зон в соцсети.

«Люди увидели, что Россия - это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто сюда приезжает», - сказал Путин.

Он отметил, что российские болельщики воспринимают иностранцев как друзей и людей «общей расширенной футбольной семьи».

Президент подчеркнул, что организаторы приложили максимум усилий, чтобы гости чемпионата чувствовали себя в России как дома. Кроме того, иностранных болельщиков познакомили с традициями разных народов нашей страны.

Ранее Владимир Путин встретился в Кремле с руководством FIFA и легендами мирового футбола. Он поблагодарил руководство FIFA за выбор России в качестве места проведения мундиаля.

ЧМ-2018 проходит с 14 по 15 июля в 11 городах России.