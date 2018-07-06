Грани таланта: в честь Игоря Акинфеева назвали уникальный алмаз

Уникальный алмаз, найденный в Архангельской области, решено назвать в честь Игоря Акинфеева, вратаря и капитана сборной России по футболу. Драгоценный минерал, найден на трубке «Карпинского-1» накануне четвертьфинального матча сборных России и Испании. Весьма символично, что алмаз, благодаря природному окрасу, напоминает футбольный мяч, сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор области, Игорь Орлов, не удержался и выложил на своей странице в социальной сети снимок драгоценного камня.

Его предложение назвать алмаз в честь капитана национальной команды поддержали многие пользователи Сети. Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5х3,2 миллиметра.