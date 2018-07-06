С москвички Екатерины Конновой сняты все обвинения

С москвички Екатерины Конновой, растящей в одиночку ребенка-инвалида, сняты все обвинения.

Сама женщина узнала обо всем от позвонивших журналистов. Позже информацию подтвердил ее адвокат. Также эту информацию подтвердили и в МВД.

«Я с трудом дозвонилась до адвоката, ему все звонили, чтобы узнать подробности», - рассказала Екатерина.

Ранее стало известно, что делом Конновой заинтересовались в Генеральной прокуратуре и в Кремле - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что формального подхода к расследованию не допустят.

Екатерину Коннову обвинили в том, что она продавала через Интернет наркосодержащие препараты. У женщины на руках шестилетний Арсений, страдающий редким заболеванием. Ему нужны дорогостоящие лекарства, и Екатерина по случаю купила несколько препаратов, содержащих диазепам, на интернет-форуме. Когда же бесплатные лекарства ей предложила поликлиника, Коннова решила продать неиспользованные препараты, найдя покупателя на том же форуме. Однако на встречу с ней прибыли сотрудники полиции. Женщину обвинили в незаконной торговле наркосодержащими препаратами, ей грозило до шести лет тюрьмы.

В интернет-сообществе были составлены и распространены петиции, указывающие на абсурдность обвинения. В результате дело было взято на особый контроль.