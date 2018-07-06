В Кремле рассказали о реакции Путина на дискуссии вокруг пенсионной реформы

Владимир Путин следит за дискуссией по параметрам изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин обладает объективной информацией, так как получает ее по разным каналам.

«Как всегда, по всем не только важным, но и менее важным, он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной», - подчеркнул Песков.

На данный момент стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин. Недавно правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о пенсионной реформе. Если новый закон будет принят, возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин.

Ранее Дмитрий Медведев перечислил параметры будущей пенсионной реформы. Повышение пенсионного возраста в РФ начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Для тех граждан страны, которые достигнут пенсионного возраста в ближайшие годы, будут действовать особые правила.