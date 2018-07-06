Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья

Чтобы оставаться здоровым человеком, необходимо совершать в день как минимум десять тысяч шагов. Кроме того, для активной и полноценной жизни после 60 лет эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от жирной еды, алкоголя и сигарет. Слова ученых приводит РИА Новости.

«Человек, заботящийся о своем здоровье, в день должен делать десять тысяч шагов. Необходимо стараться соблюдать достаточную физическую активность. Сорок минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде», - рассказала доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

Эксперты настоятельно рекомендует съедать как можно больше овощей и фруктов и стараться питаться небольшими порциями по пять раз в день.