Спасатели предупредили о новой угрозе для запертых в пещере детей в Таиланде

Решение о выводе 12 подростков и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде, по мнению военных, нужно принять в ближайшие часы. Объем кислорода в пещере стремительно уменьшается, в воздухе накапливается слишком большое количество углекислого газа - дети и их тренер рискуют задохнуться.

Кроме того, не прекращаются дожди, и пещеру может затопить в любой момент.

Военные полагают, что единственный вариант освободить людей - преодолеть затопленные участки с аквалангами. Но опыта подводных погружений у школьников нет. Никто из них вообще не умеет нырять и плавать.

Ранее стало известно о гибели водолаза-добровольца. Он помогал доставлять в пещеру баллоны с кислородом.

Двадцать третьего июня футболисты юношеской команды отправились вместе с тренером на прогулку. Из-за сильного ливня они укрылись в пещере, однако входы и выходы из нее затопило, и дети оказались в плену. На следующий день были обнаружены оставленные велосипеды, родители подростков забили тревогу, и начались их поиски.

Спустя десять дней спасатели нашли пропавших. Они живы, хотя и сильно истощены: все это время им приходилось обходиться без еды. В настоящее время продолжаются работы по эвакуации школьников.