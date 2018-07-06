Названы города России, в которых живут самые красивые болельщицы

По мнению иностранных туристов, самые красивые футбольные болельщицы живут в Санкт-Петербурге и Сочи. За них отдали свои голоса 23% опрошенных. Северную столицу в числе прочего признали еще и самым гостеприимным городом, принимающим матчи чемпионата мира. Замкнула тройку номинантов Москва. За Белокаменную проголосовали 20% зарубежных гостей.

Опрос среди иностранных болельщиков в социальных сетях провел сервис по бронированию жилья. Посла этого чемпионата мира Викторию Лопыреву из Ростова-на-Дону единодушно признали самым симпатичным послом футбола и спортивной телеведущей.