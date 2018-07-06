В Институте востоковедения РАН прокомментировали казнь лидера «Аум Синрике»*

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Крупянко вспомнил о том, как в 1995 году адепты секты «Аум Синрике»* распылили в токийском метро зарин. Тогда он находился в Японии с рабочим визитом и сам чуть не стал жертвой атаки.

«"Аум Синрике"* - не единственная секта в Японии, - поясняет доктор политических наук ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Крупянко. - В стране за последние десятилетия появилось очень много религий, а организация этих структур предопределена тем, что японские власти заинтересованы в том, чтобы как-то структурировать общество, и японцы должны не столько перенимать западные ценности, сколько пытаться сберечь свои традиционные, главная же традиционная ценность - это японский национализм и верность реликвиям, традициям, которые формировались на протяжении тысячелетней истории».

Поэтому сохранение националистической основы предполагало в том числе и появление новых религий, которые в той или иной степени замешаны на сохранении тех ценностей, которые японская нация, культура воспроизводили на протяжении многих столетий, рассказал политолог в интервью «Звезде».

Между тем Крупянко отметил, что «Аум Синрике»* не просто является сектой, она «дистанцировалась от традиционных сект в плане своей агрессивности», причем подобный подход к религии нехарактерен для большинства японцев.

Удивительным Крупянко считает и тот факт, что в Стране восходящего солнца данная секта до сих пор не запрещена. Общество, как объясняет политолог, и власть достаточно терпимы к подобным явлениям.

«С точки зрения Асахары, для достижения своих целей иногда требуются радикальные методы, хотя японскому обществу радикализм несвойственен. Секторальная деятельность - лишь один из элементов роста националистических настроений в Японии, которые инициирует, продуцирует само государство. Японским властям нужно, чтобы в обществе поддерживались такие настроения. Страна восходящего солнца чувствует себя сейчас в Восточной Азии очень неуверенно в том дисбалансе сил, которые они не могли предвидеть лет 30-40 назад. Я имею в виду возрождение сильного Китая, Китая, который имеет не только 1,4 миллиарда населения, но и 2,5-миллионную армию, современное оружие. Это неуверенность властей в своем будущем предполагает в том числе инспирирование националистических искусственных настроений», - подытожил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что в Японии был казнен экс-глава религиозной секты «Аум Синрике»* Секо Асахара, осужденный за атаку в токийском метро с применением зарина, в результате которой погибли 13 человек. Смертный приговор был приведен в исполнение в пятницу через повешение.

*«Аум Синрике» - отнесена к числу террористических организаций и запрещена в Евросоюзе, США, Канаде, России и многих других странах