Пользователи «ВКонтакте» смогут делать пожертвования в благотворительные фонды через VK Pay

Платформа социальной коммерции VK Pay открывает раздел «Помочь», через который пользователи могут делать пожертвования благотворительным организациям. Сейчас они могут сделать разовое пожертвование: достаточно выбрать фонд и сумму. В списке указаны только проверенные фонды, на данный момент таких организаций четыре.

Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте», в ближайшем будущем в сервисе будут доступны поддержка регулярных платежей и другие специальные возможности.

По словам руководителя направления «Благотворительность» во «ВКонтакте» Екатерины Кочневой, «платформа поможет благотворительным организациям получать больше поддержки от неравнодушных граждан для развития их деятельности».