Песков назвал позитивным фактом готовность к встрече президентов России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивным сам факт подготовки двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Особенно это важно на фоне того бедственного положения, в котором находятся отношения двух стран.

«Любая подобная встреча играет особую роль», - сказал Песков.

Помимо этого, официальный представитель Кремля выразил надежду, что по ее итогам оба лидера дадут пресс-конференцию.

Встреча Путина и Трампа должна пройти 16 июля в Хельсинки. Предполагается, что на ней лидеры обсудят перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.