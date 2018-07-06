Китай обложил пошлинами товары из США

Китай ввел 25%-ные пошлины на ввоз товаров из США в ответ на аналогичные действия американских властей. Экономические меры охватили товары на общую сумму 34 миллиарда долларов. В списке сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла - всего 659 пунктов. Сегодняшние меры коснулись лишь 545 позиций из них. Всего же китайские власти грозят ввести пошлины на североамериканские товары на сумму 50 миллиардов долларов, заявили в комиссии по тарифам Госсовета КНР.

Сегодня США ввели ввозные пошлины на 818 наименований товаров из Поднебесной общим объемом 34 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Очередной виток экономического противостояния между Китаем и США начался в апреле этого года.Тогда после серии жестких высказываний президента Трампа американцы огласили список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины якобы за нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.