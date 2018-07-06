Сергея Пенкина, уснувшего на лавке, обокрали на 1 млн рублей

Известного российского пародиста Сергея Пенкина обокрали на крупную сумму, когда он уснул на лавке.

Как сообщает АГН «Москва», Пенкин обратился к правоохранителям 5 июля и рассказал, что уснул в нетрезвом состоянии на лавке в районе улицы Кузнецкий Мост.

После этого к спящему певцу подошел неизвестный и похитил у него золотую цепочку, крест и икону, а также наручные часы, iPhone X и 30 тысяч рублей. Общий ущерб пострадавший оценил более чем в один миллион рублей.

Сообщается, что по факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.