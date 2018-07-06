Снайпер ВСУ похвастался своим выстрелом во время перемирия в Донбассе

Украинские силовики продолжают открывать огонь по Донбассу, несмотря на действующее в регионе перемирие. Военнослужащие ВСУ хвастаются своими «успехами» в социальных сетях. Так, украинский офицер Анатолий Штефан разместил на своей странице в Facebook видео, на котором снайпер открывает огонь в темное время суток. После прогремевшего выстрела украинский силовик произносит: «Есть».

«Меткий выстрел. Все будет Украина и победа за нами!» (авторская пунктуация сохранена - прим. ред.), - подписал видео Штефан.

На данный момент в Донбассе действует 18-е по счету перемирие. Оно вступило в силу с 5 марта текущего года.