Во ВЦИОМ прокомментировали настроения россиян перед матчем со сборной Хорватии

По мнению Абрамова, национальный дух поднялся, так как народ воодушевился последними играми, несмотря на обидное поражение от Уругвая.

«Во-первых, россияне воодушевлены последними играми, несмотря на поражение от Уругвая. После непростой игры с Испанией и великолепной неожиданной победы россияне считают, что хорваты слабее и что российской сборной под силу выиграть этот матч. Когда мы задавали фоновый вопрос и спрашивали, кто является фаворитом этого чемпионата, то раньше люди ставили на Испанию, Германию и Бразилию. Сейчас ставят на наших и французов», - рассказал Абрамов.