Россия готовится к переходу на цифровой формат вещания

С января 2019 года все регионы России полностью перейдут на цифровое телевизионное вещание. Телезрители смогут смотреть 20 телеканалов, в том числе и телеканал «Звезда», бесплатно в высоком качестве.

В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2.

В связи с переходом на цифровой формат вещания рекомендуем телезрителям заблаговременно проверить свои телевизоры на доступность цифрового сигнала в настройках приемника. Если у вас аналоговый приемник, то для приема цифровых телеканалов необходимо приобрести цифровую ТВ-приставку (SetTopBox, STB, или просто цифровая приставка) с поддержкой формата DVB-T2 MPEG-4. При приобретении ТВ-приставки будьте внимательны: цифровые приставки и телевизоры стандарта DVB-T не принимают новый стандарт DVB-T2.

Подключение и настройка оборудования для приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 не составят особого труда. Для приема цифрового эфирного телевидения на новом телевизоре, поддерживающем стандарт DVB-T2, потребуется лишь антенна дециметрового диапазона.

Если вы не подключены к коллективной дециметровой антенне, то вам необходимо приобрести индивидуальную, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной близости от телебашни рекомендуем использовать комнатную антенну, на значительном удалении от передающего телецентра - наружную антенну с усилителем, разместив ее на максимально возможной высоте.

Телезрители смогут смотреть программы цифрового эфирного вещания и на персональных компьютерах. Для этого потребуются цифровой USB-тюнер с поддержкой стандарта сжатия MPEG-4 и программное обеспечение.

Просмотр программ цифрового наземного вещания возможен и в автомобиле. Для этого также необходима поддержка приемным оборудованием стандарта DVB-T2.