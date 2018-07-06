Сергея Скрипаля и его дочь от смерти спас проливной дождь - СМИ

Представители британских сил национальной безопасности считают, что от смертельного отравления «Новичком» Сергея и Юлию Скрипаль спас проливной дождь, прошедший за несколько минут до ЧП и снизивший концентрацию газа. Об этом сообщает британская The Sun со ссылкой на руководство британских сил безопасности.

«Правда в том, что им очень повезло. Если бы не дождь, Сергей Скрипаль и, возможно, Юлия погибли бы», - заявил газете высокопоставленный офицер сил безопасности Великобритании.

Двойное отравление в Солсбери произошло 4 марта этого года. Официальный Лондон практически в тот же день обвинил в происшествии Россию, спровоцировав «дипломатическую войну», в которой, помимо США и Великобритании, приняли участие еще около 30 стран.