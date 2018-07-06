В Польше разбился МиГ-29

МиГ-29 ВВС Польши разбился во время ночного тренировочного полета, сообщает Министерство национальной обороны Республики Польша. В сообщении отмечено, что инцидент произошел в небе над Паслаком (Варминско-Мазурское воеводство). Пилот до последнего пытался увести самолет подальше от строений: истребитель упал в полукилометре от застройки, летчик успел катапультироваться, но, видимо, высота для безопасного приземления была недостаточной - от полученных травм он скончался.

«Это очень безопасный самолет, это первое событие такого рода на этом типе самолетов», - подчеркнул на конференции президент Совета инспекции ВВС полковник Мацей Трелка.

Он также подчеркнул, что погибший был опытным пилотом, налетал не менее 600 часов на МиГах именно этого типа и неоднократно участвовал в военных учениях.

Комментируя происшествие, министр национальной обороны Мариуш Блащчак отметил, что до тех пор, пока не будут установлены причины катастрофы, полеты всех польских МиГ-29 прекращены.