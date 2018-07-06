В Совфеде прокомментировали решение Польши о сносе памятников СССР

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в разговоре со «Звездой» прокомментировал решение польских властей о сносе 75 памятников времен СССР.

«За действиями польских властей скрывается последовательная линия на переписывание истории, устранение из памяти поляков событий Второй мировой войны и роли Красной армии в разгроме гитлеровской Германии и освобождении от этого зла многих европейских народов, включая польский», - уверен Косачев.

Он отметил, что данное решение - чисто политическое и оно абсолютно неприемлемо как для современной России, так и для стран, которые «дорожат памятью о победе над нацизмом».

Напомним, правительство Польши собирается демонтировать 75 памятников времен СССР. Большая часть монументов посвящена советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.