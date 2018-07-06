Дональд Трамп назвал американцев «тупицами»

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Монтане перед своими сторонниками, назвал американцев «тупицами» (schmucks) за их долготерпение в отношении позиции стран - членов НАТО.

В частности, Трамп коснулся позиции Германии, которая, являясь самой крупной страной альянса, до сих пор не тратит на оборону обещанных еще в 2002 году 2% от ВВП. Так же поступают и другие страны, в результате чего до 90% нагрузки несут США.

«Они, страны НАТО, заключают газовую сделку - нефть и газ из России, где они платят миллиарды и миллионы долларов России. Таким образом, они хотят защититься от России, но они платят миллиарды долларов России, и мы - тупицы, которые платят за все это», - эмоционально заявил Трамп, которого цитирует портал Breitbart.

Также Трамп коснулся и «торговой войны» с Евросоюзом, упомянув о том, что страны ЕС ставят на пути США торговые барьеры, а сами «ввозят в США свои "Мерседесы" и БМВ».

Ранее США объявили о введении торговых пошлин на ряд товаров из Мексики, Китая, Канады и Европы.