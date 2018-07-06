Триумф беспамятства в Польше: «министерство правды» переписывает историю

Однажды президент Чехии Милош Земан сказал в адрес России: «Я благодарен вам за то, что чехи сегодня не говорят по-немецки». Это слова человека, который любит свою страну, нацию, язык и культуру в целом.

Неблагодарные потомки освобожденных

«Здоровый национализм» - такое определение появилось, когда после развала Советского Союза на постсоветском и постсоциалистическом пространстве активизировались национал-радикалы. Они и придумали оправдание национализму, который - за свое родное, но при этом не против кого-то и чего-то.

К сожалению, практически везде, где появился национализм, он проявил себя далеко не в здоровой форме. Так случилось и в Польше, власти которой стараются внушить населению, что "Четыре танкиста и собака" - это не более чем вымысел авторов фильма. На самом деле поляки с русскими никогда вместе не воевали, Красная армия не спасла Краков от разрушения, а оккупировала польскую территорию.

Недавно власти Варшавы заявили о намерении демонтировать памятник Благодарности Красной армии в одном из столичных парков на правом берегу Вислы. Монумент был установлен в честь красноармейцев, погибших в боях за этот район города в сентябре 1944 года. Памятник уже неоднократно становился мишенью для вандалов: от него откалывали фрагменты, наносили оскорбительные надписи. И наконец решили совсем убрать. Чтобы уменьшить накал страстей вокруг этой не красящей поляков истории, власти объявили о размещении монумента на территории Музея польской истории. Но где он в результате окажется, можно только гадать. Читайте далее...