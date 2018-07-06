Хакеры совершили успешную атаку на российский банк - СМИ

Впервые в 2018 году совершена успешная хакерская атака на российский банк. С корреспондентского счета ПИР-банка похищено более 58 миллионов рублей. Все средства уже выведены и обналичены в различных регионах страны.

По словам председателя правления банка Ольги Колосовой, которые приводит «КоммерсантЪ», вывод части средств все же удалось остановить, однако огромная сумма «уже потеряна безвозвратно». Деньги были переведены на карты крупнейших банков России и обналичены в ночь хищения.

Самым вероятным методом атаки Колосова назвала фишинговое письмо.

Работа банка была прекращена 4 и 5 июля. С 6-го числа он обещал возобновить работу.

ПИР-банк занимает 329-е место в рейтинге по активам. «КоммерсантЪ» приводит данные экспертов, которые уверены, что данное хищение не нарушит финансовую устойчивость кредитной организации.