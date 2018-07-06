Тяжело в учении: солдаты ВСУ погибли во время занятий по воинской подготовке

Несколько солдат Вооруженных сил Украины и погибли, и получили ранения во время обычных занятий по боевой подготовке на территории одной из воинских частей. Об инциденте сообщила пресс-служба оперативного командования «Запад».

«При проведении занятий по боевой подготовке в одной из военных частей оперативного командования произошел инцидент, в результате которого погибли и получили ранения несколько военнослужащих», - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Ни о месте ЧП, ни о числе пострадавших не сообщается. Идет расследование произошедшего.

Подобные смертельные инциденты происходят в частях ВСУ едва ли не каждую неделю. Так, в среду бойцы ВСУ подорвались на поле, которое сами же и заминировали.