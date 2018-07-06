Ученые выяснили, почему водители засыпают в дороге

Водители засыпают за рулем из-за низкочастотных вибраций автомобиля. К такому выводу пришли эксперты Королевского технологического университета из Мельбурна. Ученые провели серию тестов, во время которых следили за сердечным ритмом водителей, находившихся в кабине автосимулятора, имитировавшего монотонное движение по дороге. Об исследованиях рассказывает Science Daily.

Позже выяснилось, что испытуемые добровольцы, подверженные низкочастотным вибрациям (четыре-семь герц), уже через 15 минут начинали зевать. Через полчаса концентрация внимания терялась, а спустя час водители спали.

Следует отметить, что вибрации на других частотах, наоборот, делали автомобилистов бодрее.