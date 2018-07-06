Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны

Министерство коммерции Китая обвинило США в развязывании «крупнейшей в экономической истории торговой войны». Такое заявление распространило ведомство в связи с введением очередных пошлин на товары из КНР. Выдержки из него приводит РИА Новости.

Китайское министерство коммерции пообещало обратиться в ВТО и уже сейчас призывает все страны объединиться в борьбе за свободную мировую торговлю. Помимо этого, Пекин отметил, что, несмотря на то что он «не планирует наносить удар первым», подобные действия США вынуждают «принять контрмеры».

Напомним, в середине июня США ввели пошлины на товары из Китая, при производстве которых используются индустриально значимые технологии. Данные меры будут стоить КНР примерно 50 млрд долларов, В ответ, Китай ввел пошлины на импортируемые из штатов товары. Их сумма примерно эквивалентна потерям Пекина от нового витка торговой войны