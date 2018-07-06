В Минздраве спрогнозировали продолжительность жизни россиян

Гериатры полагают, что россияне к 2030 году будут доживать в среднем до 80 лет. Сейчас продолжительность их жизни составляет чуть более 73 лет. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава РФ доктор медицинских наук директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметила, что сейчас появляется все больше исследований, которые доказывают замедление старения человека и одновременно сохранение его когнитивных функций.

Они привела результаты европейского эксперимента, в котором сравнивались эти функции у 50-летних в 2003 году и у их ровесников в 2013-м. Оказалось, что когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствовали аналогичным у 58-летнего в 2013-м.