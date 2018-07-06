На Землю в ближайшие годы упадет уникальная советская космическая станция

В ближайшие годы на Землю упадет неудачно запущенная к Венере полвека назад космическая станция. Об этом сообщил астроном, историк космонавтики Павел Шубин. Его слова приводит РИА Новости.

В марте 1973 года СССР успешно запустил станцию «Венера-8» для изучения этой планеты. Чуть позже советские ученые и инженеры отправили ее «близнеца» с индексом 9, однако на этапе выхода на межпланетную траекторию у разгонного блока перестал работать двигатель. В итоге станция «Венера-9» осталась на околоземной орбите.

Сейчас она постепенно снижается и, по словам астронома, упадет на Землю примерно через четыре-семь лет. По мнению Шубина, пока трудно назвать конкретное место «приземления», но это должно произойти примерно между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты. При этом он отметил, что на Землю упадет более 500 килограммов металла - у станции очень прочный спускаемый аппарат, поэтому она точно выдержит «посадку».

Это будет первый случай возвращения космического аппарата после более чем полувекового нахождения в космосе. По мнению эксперта, будет интересно проанализировать, как это повлияло на коррозию материалов, из которых была собрана станция.