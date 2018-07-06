Скотленд-Ярд занялся поиском отравленного «Новичком» предмета

Пострадавшие в Эймсбери впали в кому вскоре после того, как взяли в руки зараженный предмет, сообщили специалисты Скотленд-Ярда, которые расследуют инцидент. Пока назвать конкретную вещь, а главное, ее местонахождение в полиции не могут. Неизвестным остается и то, как нервно-паралитическое вещество «Новичок» оказалось на этом предмете.

Стражи порядка метр за метром обыскивают Эймсбери и соседний Солсбери. Специалисты тщательно осматривают все места, где побывали отравившиеся Дон Стёрджес и Чарли Роули, но результатов поиски еще не принесли.

Член муниципальной комиссии графства Уилтшир Алистер Каннингем заявил, что отравившиеся граждане Великобритании никак не связаны ни с одним из мест, которые фигурируют в «деле Скрипаля». По его словам, сейчас полиция пытается восстановить полную картину перемещения пострадавших. Каннингем заверил, что все те точки, где провели дезактивацию, чисты и безопасны.

В среду утром два человека были обнаружены в Эймсбери без сознания. После проведенной проверки глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил, что они пострадали от отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок». Представители стражей порядка не склонны связывать новый эпизод с «делом Скрипалей» и призывают не обвинять в случившемся Россию.