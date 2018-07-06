Между Ялтой и Севастополем запустят «Комету» на подводных крыльях

С 16 июля между Ялтой и Севастополем откроется морское скоростное сообщение: из порта в порт со скоростью 65 километров в час будет «летать» новая «Комета». Это судно на подводных крыльях, «потомок» известных в свое время «Метеоров» и «Ракет». Судно оборудовано системой снижения качки и имеет комфортабельный «самолетный» салон на 120 мест. Цена билетов - от 500 до 900 рублей, в зависимости от классности.

Новая «Комета» будет совершать четыре рейса в сутки.