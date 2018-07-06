В Таиланде во время операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер

Бывший сотрудник морских сил Таиланда погиб во время операции по спасению юношеской футбольной команды, заблокированной в пещере из-за затопления.

Дайвер принимал участие в спасательной операции в качестве добровольца, причиной его смерти стала нехватка кислорода, передает Associated Press.

Напомним, 23 июля футболисты юношеской команды отправились вместе с тренером на обычную велопрогулку. Однако начавшийся неожиданно сильный ливень заставил детей искать убежища под сводами пещеры. Ливневые воды затопили выход из пещеры - и дети оказались в плену. На следующий день были обнаружены оставленные велосипеды, родители детей забили тревогу, и начались поиски пропавших.

Спустя десять дней в одном из отдаленных сухих гротов спасатели нашли пропавших. Все они живы, хотя и сильно истощены: все это время им приходилось обходиться без еды. В настоящее время продолжаются работы по их эвакуации.