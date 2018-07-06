Российские военные врачи в Сирии начали вакцинацию населения

Российские военные врачи начали вакцинацию населения в провинции Хама, чтобы избежать вероятность вспышки эпидемий - брюшного тифа, гепатита А.

Узнав о вакцинации, местные жители направились к военному госпиталю, там сразу выстроилась очередь. Местным жителям несколько лет не оказывалась медицинская помощь - все они хотят попасть на осмотр, получить бесплатные лекарства. Женщин и детей пропускают без очереди.

Военные специалисты также взяли пробы воды, которая поступает в дома жителей, и провели ее экспертизу. Она оказалась чистой и безопасной.