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Реактивный «Чебурашка»: в ДНР объявили об испытаниях собственного ракетного комплекса

Дмитрий Семенов
07:23 06.07.2018
Новое РСЗО по дальности соответствует «Граду», а по огневой мощи сильнее «Урагана».
Реактивный «Чебурашка»: в ДНР объявили об испытаниях собственного ракетного комплекса
Фото: No Name / youtube

В ДНР объявили об успешном испытании РСЗО «Чебурашка», который ополчение намерено применить в том случае, если военные провокации Киева перейдут в открытую военную фазу. По мощности огневого воздействия «Чебурашка» превосходит «Ураган»: после первого залпа второй уже просто не нужен, сообщает программа «Донецкий формат».

Как объяснил Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, у «Града» хорошо получается бороться с пехотой, танки же попадания «градовских» ракет практически не замечают. «Ураган» же стреляет на 100 километров, что в данном случае не актуально: в отличие от ВСУ, ополченцы ДНР не стреляют по мирным населенным пунктам. То есть нужна была система, представляющая нечто среднее между «Градом» и «Ураганом». Так появился «Чебурашка».

«Мы сегодня гарантированно можем уничтожить 70% всей линии фронта. В прямом смысле. Последние стрельбы этой системы показали — мы сейчас даже пересматриваем тактику применения, потому что при залпе первого пакета, вторая часть его убивает уже убитых. Нет смысла туда опять стрелять — там уже их просто раскладывает надвое», - заявил Тимофеев.

Министр подчеркнул, что это – собственная разработка ДНР. Производством занимается донецкая компания. Мощность заряда ракетных снарядов «Чебурашки» - 40 килограмм в тротиловом эквиваленте (у «Урагана» - 30), система дает залп 64-я снарядами в две очереди.

Ранее сообщалось, что на Украине «создано» новое ракетное оружие на базе советского РСЗО «Смерч».  

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