На Дальнем Востоке произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 – по некоторым данным, до 6,1 балла – произошло на Дальнем Востоке в пятницу, 6 июля, сообщает региональное управление МЧС. Тряску ощутили жители Камчатки и Северо-Курильска.

«Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловске-Камчатском после ощущаемого землетрясения. Сейсмособытие, которое произошло днем 6 июля, ощущалось жителями Петропавловска–Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных районов силой до 4 баллов», — сообщает МЧС.

Сейсмологи установили, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 123 километрах юго-восточнее поселка Озерновский, примерно в 50 километрах от береговой линии. Толчок произошел в 4.04 утра по московскому времени на глубине 70 километров. Угрозы цунами не было. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Последнее землетрясение аналогичной магнитуды произошло на Камчатке в январе этого года.