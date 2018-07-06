В Верховной Раде решили, что Федерика Могерини – два разных человека

Неприятный конфуз в прямом эфире украинского телеканала «112 Украина» произошел с депутатом Верховной Рады от блока Петра Порошенко Геннадием Ткачуком. Он до недавнего времени полагал, очевидно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Федерика Могерини – два разных человека, причем один из низ – мужчина.

Комментируя в прямом эфире проблему коррупции на Украине, Ткачук сказал, что «господин Могерини заявил, что только слепой не может видеть изменения, которые происходят на Украине». Ведущая эфира депутата поправила, уточнив, что речь все же идет о госпоже Федерике – женщине-политике. Депутат же поправку понял иначе – что он приписал слова «госпожи Федерики» другому человеку – «господину Могерини».

Ведущей программы вновь пришлось поправить Ткачука, поставив последнего перед фактом, что Федерика Могерини – все же один человек, причем женского пола. Однако и тут Ткачук не воспринял поправку и принялся было спорить с ведущей, но, по счастью, его перебил другой участник программы.