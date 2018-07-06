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Порошенко «высоко оценил» продление антироссийских санкций

Роман Захаров
05:28 06.07.2018
Президент Украины прокомментировал продление Евросоюзом ограничительных мер против РФ.
Порошенко «высоко оценил» продление антироссийских санкций
Фото: petroporoshenko/Facebook

Украинский президент Петр Порошенко поддержал продление ограничительных мер ЕС в отношении России.

«Я высоко ценю поддержку со стороны государств-членов независимости Украины и территориальной целостности», — сообщил глава государства на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом он подчеркнул, что собирается продолжать сотрудничество с главами Евросоюза и евроатлантического сообщества по «разработке стратегии» противостояния «российской угрозе».

Ранее в Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций со стороны ЕС. По мнению зампреда комитета ГД РФ по международным делам Алексея Чепы, ограничительные меры наносят Евросоюзу больший вред, чем России.

Напомним, Евросоюз продлил на полгода экономические санкции в отношении РФ.  

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