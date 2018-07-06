Все сделаем прекрасно – Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Дружественные отношения между РФ и США – это «хорошая вещь, а не плохая». Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп накануне встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я скоро встречаюсь с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. И мы все сделаем прекрасно <…> Эти глупые люди, как им еще можно объяснить, что хорошие отношения Россией, с Китаем, с любым другим государством — это хорошая вещь, а не плохая», — приводит Fox News лова Трампа.

Ранее стало известно, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Президентском дворце в Хельсинки после переговоров американского президента с главой Финляндии.