СМИ сообщили о планах правительства Польши снести 75 советских памятников

Правительство Польши собирается демонтировать 75 памятников времен СССР. В кабмине уже подготовили список рекомендованных к сносу монументов, большая часть из которых посвящена советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

По информации газеты «Коммерсант», опубликовавшей документ, окончательное решение о сносе примут местные власти.

Согласно подписанному межправительственному соглашению «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» польская сторона обязана охранять воинские захоронения и памятники на них. Монументы из списка находятся не на местах захоронений, а следовательно, по мнению официальной Варшавы, они подлежат сносу.

С осени 2017 года в Польше действует закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Предполагается, что он затронет свыше 450 памятников, более половины из которых установлены в честь советских воинов.

В марте прошлого года в Польше также вступил в силу скандальный закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту. Этот же документ запрещает пропаганду в стране идеологии украинских националистов, а также отрицание геноцида на Волыни.