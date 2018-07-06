В США опубликовали более 250 видеозаписей ядерных взрывов

Ливерморская национальная лаборатория в США на своем канале обнародовала свыше 250 рассекреченных видеороликов, на которых запечатлены ядерные испытания, проводимые в конце 1950-х — начале 1960-х годов.

На канале лаборатории в видеохостинге Youtube опубликована лишь часть коллекции, состоящей из более чем 10 тысяч записей, которые были сделаны в первые два десятилетия после первого испытания ядерной бомбы.

В пресс-релизе действуюещго с 2017 года проекта по оцифровке записей ядерных испытаний отмечено, что всего в период с 1945 по 1962 годы Соединенные Штаты провели 210 атмосферных ядерных испытаний. При этом каждое из них было зафиксировано высокоскоростными камерами. Всего же за 17 лет было сделано более 10 тысяч таких съемок.