В Японии казнен бывший глава «Аум Синрике»* - СМИ

В Японии казнен экс-глава религиозной секты «Аум Синрике»* Секо Асахара, осужденный за атаку в токийском метро с применением зарина, в результате которой погибли 13 человек. Смертный приговор был приведен в исполнение в пятницу через повешение.

Как сообщает NHK, это первый смертный приговор из 13, которые были вынесены в отношении бывших руководителей организации. По информации телекомпании, сегодня будут приведены в исполнение еще 7 приговоров.

* - Террористическая организация, запрещенная в России